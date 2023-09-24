مقتل 35 في حريق مستودع للوقود جنوب شرق بنين

قال وزير الداخلية في بنين الحسن سيدو، إن 35 شخصا على الأقل قتلوا -أمس السبت- جراء حريق اندلع في مستودع للوقود المهرب في جنوب شرق البلاد، وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف، "اندلع حريق خطير في مدينة سيمي بودجي القريبة من الحدود النيجيرية. أحصينا -مع الأسف- 35 قتيلا، بينهم رضيعان"، وأكد أن سبب الحريق هو الوقود المهرب.

وقال المدعي في وزارة العدل، عبد الباقي آدم، في بيان، "وفقا للشهود الذين جرى التحدث معهم، فإن الحريق اندلع على الأرجح أثناء تفريغ عبوات من البنزين".

ويُظهر مقطع مصور جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في الهواء فوق ما يبدو أنها سوق، بينما يتابع الناس الذين أخذتهم الصدمة على غرة الوضع من مسافة آمنة.

ويعدّ تهريب الوقود في نيجيريا -المنتج الرئيس للنفط والغاز- من الأمور الشائعة على طول حدودها، خاصة مع إبقاء الحكومة على الدعم للمحافظة على انخفاض أسعار البنزين. حسب وكالة الأنباء الفرنسية.