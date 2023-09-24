مسؤول فلسطيني: وفد سعودي يزور الضفة الغربية هذا الأسبوع

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني قوله إن وفدا سعوديا سيزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن الوفد سيكون برئاسة نايف بن بندر السديري السفير السعودي المفوض وغير المقيم لدى فلسطين، الذي تم تعيينه الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة تأتي وسط مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

لكنها ذكرت أن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن التطبيع لا يزال بعيد المنال لأنه من المتوقع أن يتضمن اتفاقا دفاعيا مع واشنطن وبرنامجا نوويا مدنيا للسعودية.

وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس -في خطابه الخميس الماضي أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة– أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه.