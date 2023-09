عودة الدراسة في ليبيا وتساؤلات عن طلبة درنة المنكوبة

مع عودة الدراسة في كل أنحاء ليبيا، برز الجدل بشأن مصير طلبة المدارس في المناطق المتضررة جراء عاصفة دانيال التي ضربت مدن الشرق الليبي لا سيما درنة، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين ودمارا واسعا بالمباني بما فيها المدارس.

فقد تفاعل الليبيون على منصات التواصل الاجتماعي مع أطفال مدينة درنة، بالتزامن مع استئناف الدراسة اليوم الأحد بعد توقفها 10 أيام بسبب كارثة السيول.

وبينما أعلنت السلطات عن تدابير حيال الطلبة في المناطق المتضررة، أيد ليبيون سير عجلة التعليم، في حين رفض البعض ذلك مشيرين إلى نزوح وتشرد عدد كبير من العائلات القاطنة بمدينة درنة.

وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف أعلن أن وزارته تعمل لعودة الدراسة في جميع ربوع البلاد حتى تلك المناطق المنكوبة، مؤكدا صدور تعليماتهم للمؤسسات التعليمية باحتواء الطلبة النازحين في المناطق التي انتقلوا إليها.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب قرار بتشكيل لجنة تتولى إعداد الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2024-2023 للمناطق المتضررة في الشرق الليبي.

كما أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قبل أيام عن إصدار توصياته بفتح أبواب الجامعات والمعاهد العليا للطلبة النازحين وقبولهم، إضافة إلى فتح الأقسام الداخلية للدراسة أمام الطلبة في أي مستوى دراسي.

ورغم هذه التوجيهات، رأى ناشطون ليبيون أن الأمر أعقد بكثير ويتطلب مزيدا من الوقت بالنظر إلى تبعات الكارثة وما خلفته على الأسر وأبنائها، متسائلين عن الخطط لعودة الدراسة في درنة التي لن يتناسى أهلها حجم المأساة التي حلت بمدينتهم، إلى جانب الدمار الواسع الذي امتد إلى منشآت التعليم، في حين رأى البعض عدم منطقية إيقاف التعليم في البلاد ككل لأجل تضرر منطقة بعينها.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمصلحة المرافق التعليمية علي القويرح إن إجمالي المدارس المتضررة جراء السيول والفيضانات بالمنطقة الشرقية بلغ 114 مؤسسة، موزعة على 15 بلدية، مصنفة على حسب نوع الصيانة المطلوبة شاملة أو خفيفة.

UNICEF Libya is on the ground and active. Stay updated with our recent #Flood𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 #SitRep on #East emergency response 👇https://t.co/jOoTSuPHtB

— UNICEF Libya (@UnicefLibya) September 22, 2023