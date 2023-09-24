عاجل | مسؤولة أميركية للجزيرة: نراقب الوجود العسكري الصيني في جيبوتي وتداعياته على أمن القوات الأميركية
24/9/2023-|آخر تحديث: 24/9/202308:21 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | مسؤولة أميركية للجزيرة: نراقب الوجود العسكري الصيني في جيبوتي وتداعياته على أمن القوات الأميركية.
مسؤولة أميركية للجزيرة: وزير الدفاع الأميركي سيعرب للمسؤولين في جيبوتي عن القلق بشأن الوجود العسكري الصيني.
مسؤولة أميركية للجزيرة: نحث جميع الأطراف الخارجية على وقف تسليحها المجموعات المتحاربة في السودان.
مسؤولة أميركية للجزيرة: احتمال استخدام الخيار العسكري في النيجر يثير قلقنا.
مسؤولة أميركية للجزيرة: ندعم المساعي السياسية لإيكواس من أجل العودة إلى النظام الدستوري في النيجر.
المصدر : الجزيرة