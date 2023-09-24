عاجل | مسؤولة أميركية للجزيرة: نراقب الوجود العسكري الصيني في جيبوتي وتداعياته على أمن القوات الأميركية.

مسؤولة أميركية للجزيرة: وزير الدفاع الأميركي سيعرب للمسؤولين في جيبوتي عن القلق بشأن الوجود العسكري الصيني.

مسؤولة أميركية للجزيرة: نحث جميع الأطراف الخارجية على وقف تسليحها المجموعات المتحاربة في السودان.

مسؤولة أميركية للجزيرة: احتمال استخدام الخيار العسكري في النيجر يثير قلقنا.

مسؤولة أميركية للجزيرة: ندعم المساعي السياسية لإيكواس من أجل العودة إلى النظام الدستوري في النيجر.