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"زُر مسجدي".. مبادرة للتعريف بالإسلام في بريطانيا

زُر مسجدي".. مبادرة للتعريف بالإسلام في بريطانيا /
مساجد بريطانيا أحيت المبادرة بفعاليات متنوعة (مواقع التواصل)
24/9/2023

نظم المجلس الإسلامي البريطاني مبادرة للتعريف بالإسلام عنوانها "زُر مسجدي" تفتح خلالها أكثر من 250 مسجدا في أنحاء المملكة المتحدة أبوابها للزوار من جميع الأديان والأطياف.

وأطلق المجلس المبادرة على مدى يومي السبت والأحد (23 و24 سبتمبر/أيلول الجاري) بفعاليات متنوعة أحيتها المساجد المشاركة بندوات للتعريف بالإسلام وبناء جسور الصداقة والتقارب مع الطوائف الأخرى، إلى جانب تقديم الطعام والحلوى للزوار.

وعبر وسم "#VisitMyMosque" (زر مسجدي) أرفق المجلس الإسلامي البريطاني عبر حساباته على منصات التواصل مشاهد عدة ومقاطع فيديو توثق توافد الزوار إلى تلك المساجد.

وبحسب المجلس الإسلامي البريطاني، فقد بدأت هذه المبادرة في فبراير/شباط 2015 بمشاركة نحو 20 مسجدا، وتوسعت على مدى السنوات اللاحقة لتشمل أكثر من 250 مسجدا تشارك فيها حاليا.

وتشهد المبادرة إقبالا مميزا من شخصيات سياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المملكة المتحدة الذين يزورون المساجد بمناطقهم المحلية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي