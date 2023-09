زُر مسجدي".. مبادرة للتعريف بالإسلام في بريطانيا /

نظم المجلس الإسلامي البريطاني مبادرة للتعريف بالإسلام عنوانها "زُر مسجدي" تفتح خلالها أكثر من 250 مسجدا في أنحاء المملكة المتحدة أبوابها للزوار من جميع الأديان والأطياف.

وأطلق المجلس المبادرة على مدى يومي السبت والأحد (23 و24 سبتمبر/أيلول الجاري) بفعاليات متنوعة أحيتها المساجد المشاركة بندوات للتعريف بالإسلام وبناء جسور الصداقة والتقارب مع الطوائف الأخرى، إلى جانب تقديم الطعام والحلوى للزوار.

A great turnout at @CheadleMasjid 🕌

It was wonderful to see families, friends and neighbours come along for #VMM2023

With cups of tea in full flow and even a Samosa Challenge, the team shared insights on the history of the Mosque and the work they do, to serve communities🍹☕ pic.twitter.com/fuRoXOZP5S

— MCB (@MuslimCouncil) September 23, 2023