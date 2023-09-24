زُر مسجدي".. مبادرة للتعريف بالإسلام في بريطانيا /

نظم المجلس الإسلامي البريطاني مبادرة للتعريف بالإسلام عنوانها "زُر مسجدي" تفتح خلالها أكثر من 250 مسجدا في أنحاء المملكة المتحدة أبوابها للزوار من جميع الأديان والأطياف.

وأطلق المجلس المبادرة على مدى يومي السبت والأحد (23 و24 سبتمبر/أيلول الجاري) بفعاليات متنوعة أحيتها المساجد المشاركة بندوات للتعريف بالإسلام وبناء جسور الصداقة والتقارب مع الطوائف الأخرى، إلى جانب تقديم الطعام والحلوى للزوار.

A great turnout at @CheadleMasjid 🕌 It was wonderful to see families, friends and neighbours come along for #VMM2023 With cups of tea in full flow and even a Samosa Challenge, the team shared insights on the history of the Mosque and the work they do, to serve communities🍹☕ pic.twitter.com/fuRoXOZP5S — MCB (@MuslimCouncil) September 23, 2023

وعبر وسم "#VisitMyMosque" (زر مسجدي) أرفق المجلس الإسلامي البريطاني عبر حساباته على منصات التواصل مشاهد عدة ومقاطع فيديو توثق توافد الزوار إلى تلك المساجد.

Discover the beauty of diversity at Visit My Mosque open day today! Join us at East London Mosque until 6pm for an enriching experience. 🕌 #VisitMyMosque pic.twitter.com/RVW5e4NYk1 — East London Mosque & London Muslim Centre (@elondonmosque) September 23, 2023

وبحسب المجلس الإسلامي البريطاني، فقد بدأت هذه المبادرة في فبراير/شباط 2015 بمشاركة نحو 20 مسجدا، وتوسعت على مدى السنوات اللاحقة لتشمل أكثر من 250 مسجدا تشارك فيها حاليا.

The Masjid Abdullah ibn Masud Mosque welcomed officers PC Bausor and PC Tebbatt as part of the Muslim Councils “Visit my Mosque” initiative. The aim is to build bridges across communities and promote community cohesion.#InYourCommunity #welcomein #VisitMyMosque #leicester pic.twitter.com/JoPa68OMEs — South Leicester Police (@LPSouthLeics) September 23, 2023

وتشهد المبادرة إقبالا مميزا من شخصيات سياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المملكة المتحدة الذين يزورون المساجد بمناطقهم المحلية.