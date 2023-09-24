حمم تنبعث من فوهة بركان مايون بالفلبين وعشرات الانهيارات الصخرية

قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، إن حمما بركانية تنطلق ببطء من فوهة بركان "مايون"، ولكنه ظل عند مستوى الإنذار الثالث في الساعات الـ24 الماضية حتى الخامسة من صباح اليوم الأحد.

وأضاف المعهد أن هناك انهيارا للحمم البركانية، وصل إلى 4 كيلومترات من فوهة البركان، حسب صحيفة "فلبين ستار".

وأشار أيضا إلى وقوع زلزالين بركانيين و107 انهيارات للصخور، في حين وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت إلى 1117 طنا أمس السبت.

ويعد بركان "مايون" الواقع على ارتفاع 2462 مترا موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال، وثار بركان مايون أكثر من 50 مرة خلال القرون الأربعة الماضية.

وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص، ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وفي يوم الجمعة نفث بركان صغير لكنه مضطرب قرب العاصمة الفلبينية مانيلا كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في 5 مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم.

وقال المعهد إنه رصد نشاطا في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان "تال"، مما أدى إلى انبعاث غازات بركانية.

وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.