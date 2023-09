تواصل مفاوضات سد النهضة للاتفاق على قواعد الملء والتشغيل

تتواصل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد أعمال الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة، بحضور وزراء الري لكل من السودان ومصر، وكبير المستشارين للأنهار العابرة في إثيوبيا.

ورحب وزير الخارجية الإثيوبي دميكي مكونين باستئناف المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، مشيرا إلى أن سد النهضة من المشاريع التي ترمي إلى الاستجابة لتطلعات الإنمائية المشروعة للإثيوبيين، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بمفاوضات تصب نتائجها في مصلحة الجميع.

وتبحث الدول الثلاث في المفاوضات الجارية 19 بندا تتعلق بمسوّدة المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء يتوافق مع تطلعات جميع الدول المشاركة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع إكس السبت إن "الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بشأن (…) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت في 23 سبتمبر/أيلول 2023 في أديس أبابا".

وأضافت أن "إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "رغم استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية".

وشدد على أنه "ما زلنا ننتظر أن يُقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدا أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري".

وأعلنت إثيوبيا في العاشر من سبتمبر/ أيلول إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.

وقد أظهرت صور أقمار اصطناعية ملتقطة صباح يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري، مرور المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.

ووثقت الصور للجزيرة استمرار عمليات البناء في السد وتجهيز المنشآت الكهربائية المتعلقة به.

وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه، وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في أغسطس/ آب بعد أن توقفت منذ أبريل/ نيسان 2021.

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እና ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በሕዳሴው ግድብ አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት ወቅት።

PM Abiy Ahmed and high level government officials at the Grand Ethiopian Renaissance dam during the fourth and final filling. #PMOEthiopia pic.twitter.com/OlaI3dbg8h

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) September 10, 2023