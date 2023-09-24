الجزيرة نت تطلق خدمتها الإخبارية على واتساب وتليغرام

أطلق موقع الجزيرة نت خدمته الإخبارية عبر تطبيقي واتساب وتليغرام ضمن إستراتيجيته الرامية للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور ومواكبة التطورات على صعيد منصات التواصل الاجتماعي.

وتتيح الخدمة الجديدة وصولا أكبر وأسهل لأخبار الجزيرة نت على التطبيقين، وستُخصَص القناتان لنشر مواد الموقع والأخبار العاجلة وأبرز المقاطع المرئية.

ويمكن متابعة قناة الجزيرة نت في تليغرام عبر كتابة اسم الحساب "الجزيرة نت" في خانة البحث المخصصة داخل التطبيق أو من خلال الضغط (هنا).

كما يمكن متابعة قناة الجزيرة نت في واتساب عبر كتابة اسم الحساب "الجزيرة نت" في خانة البحث داخل التطبيق أو من خلال الضغط مباشرة (هنا).

وسبق أن أطلقت الجزيرة نت حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس (تويتر سابقا) وإنستغرام وتيك توك، كما أنشأت قناتها الخاصة على يوتيوب وحساباتها المتخصصة على مختلف المنصات استمرارا لدورها الرائد في تقديم ما يهم القارئ من محتوى متخصص، إلى جانب تغطياتها الإخبارية لمختلف الأحداث الإقليمية والدولية.