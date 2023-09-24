إيران تعلن تحييد 30 قنبلة في طهران

نقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الأحد عن وزارة المخابرات الإيرانية أن السلطات في إيران أعلنت أنها تمكنت من تحييد 30 قنبلة في طهران كان من المخطط أن تنفجر بالتزامن.

وبيّنت الوكالة أن السلطات الإيرانية أعلنت القبض على 28 "إرهابيا" قالت إنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تنفيذها عمليات دهم في محافظات طهران وألبرز وأذربيجان الغربية.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة المذكورة، أن هؤلاء "الإرهابيين" ينتمون لتنظيم الدولة وبعضهم سبق أن كان في سوريا أو في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق.

وتابع البيان -بحسب الوكالة ذاتها- أنه تم خلال العمليات الأخيرة ضبط ما وصفته بكميات كبيرة من المتفجرات والقنابل الجاهزة وكمية كبيرة من مواد تصنيع القنابل، فضلا عن ضبط 100 عبوة ناسفة وأجهزة إلكترونية مختلفة للقنابل الموقوتة، و17 مسدسا أميركيا وعددا من طلقات الرصاص والعديد من أجهزة الاتصالات الذكية والفضائية وغيرها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية، لكن قوات الأمن قامت بإحباطها مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن.