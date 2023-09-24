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إيران تعلن تحييد 30 قنبلة في طهران

TEHRAN, IRAN - JUNE 7: Police officers walk outside Iran's parliament building following an attack by several gunmen on June 7, 2017 in Tehran, Iran. At least 12 people were killed and dozens more wounded during simultaneous gun and suicide bomb attacks in Iran's capital. A suicide bomber targeted the shrine of Ayatollah Ruhollah Khomeini while several gunmen launched an attack on the parliament building, which is now reportedly over following hours of audible gun-fi
ضباط الشرطة يسيرون خارج مبنى البرلمان الإيراني في أعقاب هجوم شنه مسلحون في 7 يونيو/حزيران 2017 في طهران (غيتي)
24/9/2023

نقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الأحد عن وزارة المخابرات الإيرانية أن السلطات في إيران أعلنت أنها تمكنت من تحييد 30 قنبلة في طهران كان من المخطط أن تنفجر بالتزامن.

وبيّنت الوكالة أن السلطات الإيرانية أعلنت القبض على 28 "إرهابيا" قالت إنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تنفيذها عمليات دهم في محافظات طهران وألبرز وأذربيجان الغربية.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة المذكورة، أن هؤلاء "الإرهابيين" ينتمون لتنظيم الدولة وبعضهم سبق أن كان في سوريا أو في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق.

وتابع البيان -بحسب الوكالة ذاتها- أنه تم خلال العمليات الأخيرة ضبط ما وصفته بكميات كبيرة من المتفجرات والقنابل الجاهزة وكمية كبيرة من مواد تصنيع القنابل، فضلا عن ضبط 100 عبوة ناسفة وأجهزة إلكترونية مختلفة للقنابل الموقوتة، و17 مسدسا أميركيا وعددا من طلقات الرصاص والعديد من أجهزة الاتصالات الذكية والفضائية وغيرها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية، لكن قوات الأمن قامت بإحباطها مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن.

المصدر : الصحافة الإيرانية + رويترز