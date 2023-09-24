إصابة جندي إسرائيلي في طولكرم ومئات المتطرفين اليهود يقتحمون الأقصى

أقرّ الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده، بينما استشهد فلسطينيان -اليوم الأحد- خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيمي نور شمس وطولكرم في الضفة الغربية، وفي تطور آخر اقتحم مئات المتطرفين اليهود المسجد الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان-، إن الجندي أصيب بجروح متوسطة خلال اقتحام مخيم نور شمس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه دمر غرفة زعم أنها مخصصة لتوجيه المسلحين، وفجّر عشرات العبوات الجاهزة في مخيم نور شمس.

وخلال الاقتحام الذي بدأ قبيل الفجر واستغرق ساعات، أطلقت قوات الاحتلال النار، مما أسفر عن استشهاد أسيد جبعاوي (21 عاما)، وعبد الرحمن أبو دغش (32عاما)، حسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن الشهيدين مدنيان وليسا من رجال المقاومة، وأن قوات الاحتلال خربت محلّين تجاريين وتمديدات المياه، والشارع الرئيس عند المدخل الشرقي الوحيد لمدينة طولكرم، والساحة الرئيسة في مخيم نور شمس قبل انسحابها.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال عرقلت دخول طواقمه إلى المخيم لإسعاف المصابين.

واندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في المخيمين، وسُمع دوي انفجارات خلال العملية العسكرية.

تغطية صحفية: فيديو يوثق لحظة تفجير عبوة ناسفة قرب جنود الاحتلال وإصابة أحدهم في مخيم نور شمس. pic.twitter.com/hfG3weL66q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2023

رصاص وعبوات

وقالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضافت كتيبة طولكرم، أنها أخفقت محاولات إنقاذ حاول الجيش الإسرائيلي تنفيذها بمخيم نور شمس.

كما قالت، إنها فجّرت حقلا من الألغام المعدة مسبقا في عدد من آليات الاحتلال.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد قالت، إنها للحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال أثناء انسحابها من مخيم نور شمس.

وكانت فصائل المقاومة قالت في وقت سابق، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، وأعطبوا جرافة إسرائيلية كانت ضمن القوة التي اقتحمت مخيم نور شمس.

وفي ردود الفعل، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمقاومة الفلسطينية بالرصاص والعبوات لاقتحام مخيم نور شمس، وإيقاع عدد من الإصابات في صفوف الجيش.

وقالت حماس -في بيان-، إن كل محاولات وأد المقاومة ستخفق، وأن المقاومين سيتصدون للمحتل في كل وقت ومن كل مكان.

وأضاف البيان، أن استمرار تعرض المسجد الأقصى للجرائم، سيبقى دافعا للمزيد من العمل المقاوم واستهداف قوات الاحتلال.

وقد أعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الإضراب التجاري الشامل، حدادا على ما وصفتها بجرائم ومجازر الاحتلال المستمرة بحق الشعب.

بدورها، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن جرائم الاحتلال في طولكرم ومدن الضفة تنفيذ لمخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلنه في الأمم المتحدة.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن الاحتلال يجرّ المنطقة لمربع العنف، عبر عدوانه المتواصل واقتحام الأقصى وجامعة بيرزيت.

تغطية صحفية: "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال". pic.twitter.com/YtONY2FGpE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 24, 2023

اقتحام الأقصى

على صعيد آخر، أفادت الأوقاف الإسلامية بأن أكثر من 300 متشدد يهودي ومستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

ورجّحت الأوقاف الإسلامية أن يزداد عدد المقتحمين؛ نظرا لاستعداد اليهود لبدء الاحتفال بما يسمونه بيوم الغفران.

وكانت مجموعة من المتطرفين والمستوطنين قد أدوا رقصات استفزازية عند سوق القطانين، وباب السلسلة داخل البلدة القديمة بالقدس.

وقد أعلنت سلطات الاحتلال عن تعزيز قواتها في القدس المحتلة، وتحديدا في محيط وداخل البلدة القديمة.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 من طلبة جامعة بيرزيت (شمال رام الله).

وأفادت العلاقات العامة في الجامعة، بأن قوات عسكرية من جيش الإحتلال اقتحمت الحرم الجامعي فجر اليوم الأحد، واعتقلت مجموعة من الطلبة الذين يبيتون داخل الحرم بالتنسيق مع الإدارة.

وندّدت إدارة الجامعة بهذا الاعتداء، وطالبت قوات الإحتلال بإخلاء سبيل كل الطلبة الذين اعتقلتهم.