أوكرانيا تقصف القرم وتعلن قتل قادة عسكريين باستهداف أسطول روسي

دوت صافرات الإنذار في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم نتيجة هجوم صاروخي كبير استهدف المدينة -اليوم السبت- وسط تحذيرات من خطر سقوط صواريخ محتمل على الساحل الغربي لشبه الجزيرة وتعليق حركة المرور البحرية في خليج سيفاستوبول.

وأعلن الحاكم الروسي لسيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف عن تصدي الدفاعات الجوية لصاروخ معاد في المدينة، مضيفا أن حطام الصاروخ سقط بالقرب من مرسى سوخارنايا بالكا قرب المدينة.

وحذرت سلطات القرم من خطر الصواريخ المتكررة في سيفاستوبول، وحثّت السكان على إغلاق النوافذ بإحكام والابتعاد عنها.

وقالت سلطات سيفاستوبول الروسية إنها أوقفت قوارب وسفن نقل الركاب في خليج سيفاستوبول مؤقتا.

قتال على البحر الأسود

وفي الأثناء، قالت القوات البحرية الأوكرانية إنها رصدت نشاط 5 سفن "معادية" بمهمة قتالية في البحر الأسود -اليوم السبت- وذلك بعد هجوم أوكراني بصواريخ مجنحة استهدف أمس أسطولا روسيا في ميناء سيفاستوبول.

كما أعلن الجيش الأوكراني مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول، مضيفا أن الهجوم وقع أثناء انعقاد اجتماع لقيادة البحرية الروسية، على حد قوله.

وأدى القصف الأوكراني على الأسطول إلى مقتل جندي روسي بحسب وزارة الدفاع الروسية، في حين تحدثت السلطات الموالية لموسكو في القرم عن 6 إصابات أخرى جراء القصف.

وقال الناطق باسم قيادة القوات البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك للجزيرة إن هجومهم أمس على مقر أسطول البحر الأسود لا يحمل أي رسائل رمزية، والهدف منه هو تدمير قدرات العدو فحسب، على حد تعبيره.

هجمات أوكرانية على دونيتسك

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم المجموعة الجنوبية للقوات الروسية جورجي مينيساشفيلي عن استهداف الطيران الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية منشآت تابعة لعدة ألوية أوكرانية، وتدميرها مستودعين للأسلحة وقطارا يحمل أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في منطقة رودينسكوي.

وأضاف مينيساشفيلي -لوكالة سبوتنيك- أنهم رصدوا 4 هجمات شنتها مجموعات أوكرانية على محور دونيتسك في كليشوفكا ومارينكا وسيفيرنايا.

وكانت وسائل إعلام روسية نشرت -عبر تليغرام- مقاطع فيديو للأضرار التي لحقت بالممتلكات والمنازل جراء قصف أوكراني بالقذائف العنقودية استهدف منطقة ياسينوفاتايا بدونتيسك الليلة الماضية.

وأظهرت اللقطات المصورة تضرر سيارات وآليات ومنازل سكنية جراء القصف.

وقال حاكم دونيتسك الموالي لروسيا إن 9 أشخاص أصيبوا بجروح جراء القصف الأوكراني على مناطق متفرقة في دونيتسك الليلة الماضية.

من جهته، نشر حرس الحدود الأوكراني -أمس الجمعة- مشاهد لاستهداف مخابئ للقوات الروسية قرب باخموت وفي منطقة دونيتسك بطائرات مسيرة وقذائف الهاون، محققا إصابات مباشرة.

وقال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية تصدت -اليوم- لـ 15 مسيّرة مفخخة أطلقها الروس باتجاه مقاطعة دنيبرو.

زيلينسكي يلجأ لكندا

سياسيا، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أمس الجمعة- رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي تعهد بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وذلك ضمن جولة زيلينسكي الدولية لتعزيز دعم بلاده.

وأعلن ترودو عن مساعدة إضافية بقيمة 650 مليون دولار كندي لأوكرانيا على مدى 3 سنوات، وتشمل المساعدات 50 آلية مدرعة وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز إف-16، تضاف إلى 6,6 مليارات دولار (8,9 مليارات دولار كندي) قدمتها أوتاوا.

وكانت كندا درّبت أكثر من 36 ألف جندي أوكراني، في حين تخطّت قيمة المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا حتى الآن 1,3 مليار دولار، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 وأنظمة دفاع جوي ومدفعية وأسلحة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة.





مساعدات أميركية

ولم يؤكد البيت الأبيض تقارير بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ أتاكمز ATACMS أرض-أرض بعيدة المدى، بعد أن صرّح مسؤولون أميركيون بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني بتقديم بلاده لعدد محدود من هذه الصواريخ.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن هناك نقاشا بشأن نوع وعدد الصواريخ التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أن واشنطن ستزود الصواريخ المخصصة لأوكرانيا بقنابل عنقودية بدلا من رأس حربي واحد، مما يمنح أوكرانيا القدرة على استهداف مواقع القيادة ومخازن الذخيرة خلف الخطوط الأمامية الروسية.

وكان الكونغرس أقر مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 43 مليار دولار مخصصة للأسلحة.

ويلوّح جمهوريون بعرقلة إقرار حزمة مساعدات جديدة بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا طلبها بايدن.