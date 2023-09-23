تحطم طائرة شمال مالي وأنباء عن تبعيتها لفاغنر

قالت مصادر في مالي للجزيرة، اليوم السبت، إن طائرة ركاب خاصة وصغيرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة "غاو" شمالي البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية في مالي بأن الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار غاو شمال مالي اليوم هي من طراز "إليوشين-76" وتعود لمجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية.

ومن نيامي، قال مراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق إنه لا معلومات متوفرة حتى الآن عن الحادث، لكنه أشار إلى أنباء تحدثت عن نقلها عسكريين وعتادا من باماكو إلى غاو.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في المطار وآخر في بعثة الأمم المتحدة، أن طائرة عسكرية تحطمت صباح اليوم السبت أثناء هبوطها في مدينة غاو. وقال المصدر إن "الأسباب غير معروفة بعد".

كما أكد متحدث باسم الجيش الألماني الذي ما زال موجودا في غاو ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوع الحادث صباحا.

وأضاف "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا حاليا، تجاوزت الطائرة مدرج الهبوط"، موضحا أن الطائرة ليست تابعة للجيش الألماني.

وأفاد بأن الطائرة من طراز "آي-إل-76" (IL-76) وهي روسية الصنع، ولا يستخدمها الروس فحسب، بل تستخدمها أيضا القوات المالية وغيرها.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021. ولا تقر باماكو رسميا بوجود مجموعة فاغنر على أراضيها.

ويعتقد أن المجلس العسكري استعان بمرتزقة مجموعة فاغنر عندما دفع بقوة برخان العسكرية الفرنسية إلى المغادرة بعد سنوات من محاربة جماعات مسلحة.