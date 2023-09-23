أخبار|السعودية

عاجل | وزير الخارجية السعودي: نجدد رفضنا لأي إجراءات أحادية تعرقل حل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام

23/9/2023-|آخر تحديث: 23/9/202310:41 م (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان:

  • نؤكد حرصنا على أمن واستقرار اليمن ودعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة
  • اتفاقنا مع إيران قائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير
  • نجدد رفضنا لأي إجراءات أحادية تعرقل حل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام
  • نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعو كل الأطراف لتنفيذ إصلاحات شاملة تقود لتجاوز الأزمة
  • نعرب عن قلقنا البالغ تجاه التصعيد والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
  • ندعو طرفي الأزمة في السودان إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين
  • نجدد دعوتنا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وحل الخلافات سلميا واحترام القانون الدولي
  • نؤكد أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا وضمان سيادتها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية
  • نؤكد أهمية استقرار أفغانستان والحرص على ألا تكون ملاذا للتنظيمات الإرهابية
المصدر : الجزيرة