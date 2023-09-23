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عاجل| وزير الخارجية الروسي: ينبغي إعادة النظر بآليات التصويت بمجلس الأمن وحان الوقت لاعتماد آليات منصفة بالأمم المتحدة

23/9/2023-|آخر تحديث: 23/9/202307:42 م (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • البشرية تقف الآن أمام مفترق طرق ويجب تجنب انهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها أجدادنا
  • نحن بحاجة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة
  • ينبغي إعادة النظر في آليات التصويت بمجلس الأمن وحان الوقت لاعتماد آليات منصفة في الأمم المتحدة
  • يجب أن تعاد حقوق التصويت في الصندوق والبنك الدوليين والاعتراف بالثقل الذي تمثله بلدان الجنوب
  • دول الغرب ترفض مبدأ المساواة وهي عاجزة كليا عن التفاوض وتنظر باستعلاء إلى بقية العالم
  • هناك نظام عالمي جديد قيد التشكل ويتم ترسيم حدوده
  • إذا لم ترد واشنطن وحلفاؤها التفاوض معنا بشأن نظام عالمي أكثر عدالة فسيكون علينا خوض ذلك بأنفسنا
  • الأميركيون والأوروبيون يقدمون كل أنواع الوعود ولكنهم لا يلتزمون بها
  • دول الغرب استمرت في تسليح أوكرانيا ورفضت منح روسيا ضمانات أمنية
  • دول الناتو نقلت المواجهة العسكرية مع روسيا إلى الفضاء الخارجي وكذلك ميدان المعلومات
  • حصلنا على ضمانات ملموسة بعدم توسيع حلف الناتو نحو الشرق ولكن الغرب لم يف بها
  • الغرب واصل عسكرة أوكرانيا واستخدامها في حرب ضد بلادنا وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة
  • هناك منظمات مثل بريكس والأمن والتنمية تحافظ على أمنها وتسعى لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
  • الولايات المتحدة وحلفاؤها يبذلون كل ما في وسعهم للحيلولة دون تشكل نظام دولي عادل
  • دول الغرب غذت عدم التسامح وموجات كراهية الإسلام ولم تشعر بأي قلق إزاء حرق القرآن
  • حان الوقت لبناء الثقة بين أذربيجان وأرمينيا
  • واشنطن وحلفاؤها في آسيا يعززون العسكرة في شبه الجزيرة الكورية
  • ندعم كل المبادرات التي تهدف إلى التوصل إلى حل للأزمة السودانية
  • الناتو دمر الدولة الليبية وسمح بوصول الإرهاب إلى منطقة الساحل والصحراء
  • نأمل أن يتمكن الليبيون بمساعدة الأمم المتحدة من الاستعداد للانتخابات
  • تطبيع الوضع في الشرق الأوسط يتطلب حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
المصدر : الجزيرة