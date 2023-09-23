عاجل| وزير الخارجية الروسي: ينبغي إعادة النظر بآليات التصويت بمجلس الأمن وحان الوقت لاعتماد آليات منصفة بالأمم المتحدة
23/9/2023-|آخر تحديث: 23/9/202307:42 م (بتوقيت مكة المكرمة)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- البشرية تقف الآن أمام مفترق طرق ويجب تجنب انهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها أجدادنا
- نحن بحاجة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة
- ينبغي إعادة النظر في آليات التصويت بمجلس الأمن وحان الوقت لاعتماد آليات منصفة في الأمم المتحدة
- يجب أن تعاد حقوق التصويت في الصندوق والبنك الدوليين والاعتراف بالثقل الذي تمثله بلدان الجنوب
- دول الغرب ترفض مبدأ المساواة وهي عاجزة كليا عن التفاوض وتنظر باستعلاء إلى بقية العالم
- هناك نظام عالمي جديد قيد التشكل ويتم ترسيم حدوده
- إذا لم ترد واشنطن وحلفاؤها التفاوض معنا بشأن نظام عالمي أكثر عدالة فسيكون علينا خوض ذلك بأنفسنا
- الأميركيون والأوروبيون يقدمون كل أنواع الوعود ولكنهم لا يلتزمون بها
- دول الغرب استمرت في تسليح أوكرانيا ورفضت منح روسيا ضمانات أمنية
- دول الناتو نقلت المواجهة العسكرية مع روسيا إلى الفضاء الخارجي وكذلك ميدان المعلومات
- حصلنا على ضمانات ملموسة بعدم توسيع حلف الناتو نحو الشرق ولكن الغرب لم يف بها
- الغرب واصل عسكرة أوكرانيا واستخدامها في حرب ضد بلادنا وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة
- هناك منظمات مثل بريكس والأمن والتنمية تحافظ على أمنها وتسعى لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
- الولايات المتحدة وحلفاؤها يبذلون كل ما في وسعهم للحيلولة دون تشكل نظام دولي عادل
- دول الغرب غذت عدم التسامح وموجات كراهية الإسلام ولم تشعر بأي قلق إزاء حرق القرآن
- حان الوقت لبناء الثقة بين أذربيجان وأرمينيا
- واشنطن وحلفاؤها في آسيا يعززون العسكرة في شبه الجزيرة الكورية
- ندعم كل المبادرات التي تهدف إلى التوصل إلى حل للأزمة السودانية
- الناتو دمر الدولة الليبية وسمح بوصول الإرهاب إلى منطقة الساحل والصحراء
- نأمل أن يتمكن الليبيون بمساعدة الأمم المتحدة من الاستعداد للانتخابات
- تطبيع الوضع في الشرق الأوسط يتطلب حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
المصدر : الجزيرة