شاهد.. موقفان محرجان لبايدن مع رئيس البرازيل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي الأميركية حالة من السخرية والجدل عقب موقفين محرجين تعرض لهما الرئيس الأميركي جو بايدن، أثناء مؤتمر صحفي جمعه ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء في نيويورك.

وفي مشهد لفت الأنظار بنهاية مؤتمر حول حقوق العمال، صافح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت أنجبو، الرئيس بايدن ثم صافح الرئيس لولا دا سيلفا.

وعندما هم الرئيس البرازيلي بالتوجه نحو بايدن لمصافحته قبل مغادرة المنصة، سبقه الأخير بالمغادرة دون مصافحته، حيث بدت على الرئيس البرازيلي علامات الانزعاج قبل أن يغادر هو الآخر.

WATCH: Biden forgets to shake hands with Brazil's President, salutes news reporters instead pic.twitter.com/jpTTYUOkOe

— Breaking911 (@Breaking911) September 20, 2023