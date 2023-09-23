روسيا تعلن قتل آلاف الجنود وأنباء عن اختراق أوكراني في الجنوب

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن ما يقرب من 4 آلاف جندي أوكراني قتلوا أو أصيبوا خلال أسبوع واحد في أثناء صد القوات الروسية هجمات أوكرانية في جبهات دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون شرقي البلاد.

ووفقا للوزارة فقد تم اعتراض 46 صاروخا أوكرانيا من طراز هيمارس على مختلف محاور القتال، كما تم تدمير جزء من مخزونات الصواريخ المجنحة وقذائف اليورانيوم المنضب التي سلمها الغرب إلى كييف.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية اعترضت 15 مسيّرة مفخخة أطلقها الروس باتجاه مقاطعة دنيبرو جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى أن قواته خاضت 30 اشتباكا مسلحا على جبهات القتال كافة في الساعات الـ24 الماضية.

كما أكد أنه سيواصل هجماته في إقليم دونباس وباخموت، وأنه لا يزال مستمرا في هجومه المعاكس باتجاه مولوتوبول بمقاطعة زاباروجيا حيث أعلن عن إلحاق "خسائر فادحة" بالقوات المسلحة الروسية عند بلدتي برفيفي ورابوتين.





اختراق أوكراني

من ناحية أخرى، أعلن جنرال أوكراني يقود الهجوم المضاد جنوبي البلاد أن القوات الأوكرانية تمكنت من خرق خطوط القوات الروسية في المنطقة.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي لشبكة "سي إن إن" الأميركية "على الخاصرة اليسارية (قرب قرية قربوف) حققنا اختراقا ونواصل التقدّم"، مقرا في الوقت ذاته بأن التقدم "أبطأ مما كانت تأمل" كييف.

وذكر تارنافسكي بأن الاختراق الكبير للهجوم المضاد سيتمثل باستعادة مدينة توكماك الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا عن خط الجبهة والتي سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.

ومن شأن استعادة هذه المدينة أن تسمح للقوات الأوكرانية بالتقدم أكثر باتجاه ميليتوبول الواقعة تحت السيطرة الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وأكد تارنافسكي أنه لا يتفق مع بعض التوقعات التي تفيد بأن الشتاء سيؤدي إلى تباطؤ في تقدم القوات الأوكرانية.





هجوم على القرم

وتأتي هذه التطورات في حين تعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لهجوم صاروخي هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.

وأعلن ميخائيل رازفوجايف الحاكم الروسي لمدينة سيفاستوبول أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي سقط حطامه في مرفئها، كما لجأت سلطاتها إلى تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.

في حين أعلنت أوكرانيا في وقت سابق اليوم أن هجومها على قاعدة روسية بالقرم استهدف اجتماعا لقيادة البحرية الروسية أدى إلى مقتل وجرح عدد من أعضائها، بينهم قادة في أسطول البحر الأسود الروسي.





مساعدات كندية

سياسيا، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 483 مليون دولار أميركي، وذلك خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يجري زيارة إلى كندا.

وأعلن ترودو -خلال لقائه زيلينسكي- أن المساعدات ستشمل أيضا تدريبا على الطائرات المقاتلة من طراز إف-16، ومبالغ مخصصة لشراء 50 مركبة مدرعة على مدى 3 سنوات، بما في ذلك مركبات الإخلاء الطبي، التي سيتم إعدادها من قبل عمال كنديين في مدينة لندن التابعة لمقاطعة أونتاريو الكندية.

وبهذا يصل إجمالي المساعدات الكندية لأوكرانيا حتى الآن إلى حوالي 7.4 مليارات دولار.