القتال في السودان شرد 5 ملايين إنسان

أدى القتال الدائر في السودان إلى نزوح أكثر من 5 ملايين نسمة، بينهم 114 ألفا غادروا منازلهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وسط تردي الأوضاع الصحية ونقص المساعدات الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن نحو 5.3 ملايين سوداني فروا من منازلهم بسبب الحرب الراهنة في البلاد.

وأضاف المكتب الأممي أن أكثر من 4 ملايين سوداني نزحوا إلى 4000 موقع داخل ولايات البلاد الـ18.

ونقل المكتب عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قولها إن أكثر من مليون شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة.

وشهد الأسبوع الماضي وحده نزوح أكثر من 114 ألفا مع تواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.





نقص التمويل

وأوضح المكتب الأممي أن الجهود الإنسانية تعاني من نقص التمويل، إذ لا تغطي المساعدات سوى 31%، داعيا المانحين لزيادة تمويل المنظمات المحلية والدولية.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أطلقت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية نداء لتوفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معارك عنيفة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون، وفق الأمم المتحدة.