تايوان تخشى خروج الوضع عن السيطرة بسبب تدريبات الصين العسكرية

وصف وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ التحركات الصينية العسكرية الأخيرة بأنها "غير طبيعية"، بعدما رصدت تايبيه عشرات الطائرات المقاتلة حول الجزيرة هذا الأسبوع.

وقال تشيو -اليوم السبت- إن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي.

وقالت تايوان إن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ.

وترى الصين أن تايوان -التي تتمتع بحكم ذاتي- تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت هذا الأسبوع رصد تحليق أكثر من 150 طائرة وعدد من السفن الحربية حول الجزيرة، متهمة بكين بالقيام "بأعمال استفزازية" تؤدي إلى "زيادة التوترات وتدهور الأمن الإقليمي".

وقال تشيو كو تشينغ للصحفيين "إن تحركات عدونا الأخيرة غير طبيعية تماما"، مشيرا إلى أنه حتى سبتمبر/أيلول الجاري، كان الصينيون يقومون بتدريبات مشتركة تتضمن القوات البرية والبحرية والجوية والبرمائية، "وفق تحليل مبدئي".

وقالت تايوان مرارا إنها ستلتزم الهدوء ولن تصعد الوضع، لكنها لن تسمح "بالاستفزازات المتكررة" من الصين، التي لم تدخل قواتها حتى الآن المياه الإقليمية أو المجال الجوي لتايوان.