الاحتلال يطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني بالمنطقة الحدودية

قال الجيش اللبناني اليوم السبت إنه أطلق الغاز المدمع على قوات إسرائيلية ردا على هجمات بقنابل دخان أطلقها الإسرائيليون في منطقة بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن دورية إسرائيلية خرقت خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا، وأطلقت قنابل دخانية باتجاه عناصره.

وفي المقابل، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق.

بدوره، قال متحدث باسم قوات اليونيفيل الدولية إنهم يعملون على التواصل مع كافة الأطراف لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان.