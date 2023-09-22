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نتنياهو: أؤمن بأنه لا يجب أن نعطي الفلسطينيين حق الاعتراض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية

22/9/2023-|آخر تحديث: 22/9/202305:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • قلت سابقا إن التهديد المشترك الذي تمثله إيران يقترب أكثر من الدول العربية وإسرائيل
  • أؤمن بأنه لا يجب أن نعطي الفلسطينيين حق الاعتراض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية
  • حققنا إنجازا هائلا بتوقيعنا على 4 اتفاقات سلام مع 4 دول عربية
  •  جميعنا ينعم بثمار اتفاقيات السلام مع الدول العربية ونحو مليون إسرائيلي زاروا الإمارات
  •  من ثمار اتفاقات أبراهام حفلات الزفاف التي يقيمها اليهود في دبي وكذلك قدوم الإماراتيين إلى إسرائيل
  •  الممر الواصل بين الهند وأوروبا يمثل تحولا تاريخيا بالنسبة إلى بلادي
  •  إسرائيل كانت بلدا معزولا عن محيطها عام 1948 أما الآن فخريطة الشرق الأوسط ستتغير تماما بالنسبة لنا
  • سنبني ممرا جديدا من السلم والرفاه بين آسيا وأوروبا مرورا بالإمارات والأردن
  • السلام بين إسرائيل والسعودية سيخلق شرق أوسط جديدا
  • السلم لا يقوم إلا إذا كان مستندا على الحقيقة وعدم شيطنة الشعب اليهودي
  • معاداة السامية يجب أن ترفض أينما كانت سواء في الجامعات أو في قاعات الأمم المتحدة
  • على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن تكون للشعب اليهودي دولته الخاصة
  • على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتوقف عن نشر المؤامرات الشنيعة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي
  • دائرة السلام تتسع وأعتقد أن الطريق الحقيقي نحو سلام حقيقي مع جيراننا الفلسطينيين يمكن تحقيقه أخيرا
  • يمكننا أن نحقق السلام مع المملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس بايدن
  • منذ 8 سنوات وعدت القوى الغربية بإعادة فرض العقوبات على إيران وهي الآن تنتهك الاتفاق دون عقوبات
  • على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن بث الكراهية ضد اليهود ليسود السلام ولنا الحق في دولة على أرض إسرائيل
  • إيران تواصل إنفاق المليارات لتسليح وكلائها الإرهابيين ونشر الإرهاب بالشرق الأوسط وآسيا وأميركا
  • إيران تواصل تهديد الممرات الملاحية الدولية واحتجاز أجانب للحصول على فدية والانخراط في الابتزاز النووي
  • يجب إعادة فرض العقوبات على إيران لوقف طموحاتها النووية
  • سأبذل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية
المصدر : الجزيرة