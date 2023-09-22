نتنياهو: أؤمن بأنه لا يجب أن نعطي الفلسطينيين حق الاعتراض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية
22/9/2023-|آخر تحديث: 22/9/202305:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- قلت سابقا إن التهديد المشترك الذي تمثله إيران يقترب أكثر من الدول العربية وإسرائيل
- أؤمن بأنه لا يجب أن نعطي الفلسطينيين حق الاعتراض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية
- حققنا إنجازا هائلا بتوقيعنا على 4 اتفاقات سلام مع 4 دول عربية
- جميعنا ينعم بثمار اتفاقيات السلام مع الدول العربية ونحو مليون إسرائيلي زاروا الإمارات
- من ثمار اتفاقات أبراهام حفلات الزفاف التي يقيمها اليهود في دبي وكذلك قدوم الإماراتيين إلى إسرائيل
- الممر الواصل بين الهند وأوروبا يمثل تحولا تاريخيا بالنسبة إلى بلادي
- إسرائيل كانت بلدا معزولا عن محيطها عام 1948 أما الآن فخريطة الشرق الأوسط ستتغير تماما بالنسبة لنا
- سنبني ممرا جديدا من السلم والرفاه بين آسيا وأوروبا مرورا بالإمارات والأردن
- السلام بين إسرائيل والسعودية سيخلق شرق أوسط جديدا
- السلم لا يقوم إلا إذا كان مستندا على الحقيقة وعدم شيطنة الشعب اليهودي
- معاداة السامية يجب أن ترفض أينما كانت سواء في الجامعات أو في قاعات الأمم المتحدة
- على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن تكون للشعب اليهودي دولته الخاصة
- على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتوقف عن نشر المؤامرات الشنيعة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي
- دائرة السلام تتسع وأعتقد أن الطريق الحقيقي نحو سلام حقيقي مع جيراننا الفلسطينيين يمكن تحقيقه أخيرا
- يمكننا أن نحقق السلام مع المملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس بايدن
- منذ 8 سنوات وعدت القوى الغربية بإعادة فرض العقوبات على إيران وهي الآن تنتهك الاتفاق دون عقوبات
- على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن بث الكراهية ضد اليهود ليسود السلام ولنا الحق في دولة على أرض إسرائيل
- إيران تواصل إنفاق المليارات لتسليح وكلائها الإرهابيين ونشر الإرهاب بالشرق الأوسط وآسيا وأميركا
- إيران تواصل تهديد الممرات الملاحية الدولية واحتجاز أجانب للحصول على فدية والانخراط في الابتزاز النووي
- يجب إعادة فرض العقوبات على إيران لوقف طموحاتها النووية
- سأبذل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية
المصدر : الجزيرة