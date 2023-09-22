مظاهرات مسائية بالسويداء وإزالة صورة "للأسد الأب"

تواصلت المظاهرات في محافظة السويداء جنوبي سوريا في أسبوعها الخامس وشهد مركز المحافظة -أمس الخميس- وقفات ليلية بعد احتجاجات نهارية قبيل مظاهرات حاشدة مرتقبة اليوم الجمعة. وقد أزال محتجون في بلدة قنوات صورة كبيرة للرئيس السابق الراحل حافظ الأسد والد الرئيس الحالي بشار الأسد الذي يطالب المتظاهرون برحيله عن الحكم.

وجرى في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء -مساء أمس- إضاءة الشموع مع توافد العشرات في وقفة مسائية، وسط تحضيرات لمظاهرة حاشدة مرتقبة -اليوم الجمعة- في الساحة التي شهدت في فترة النهار مظاهرات جديدة تطالب بالتغيير السياسي في إطار الوقفات التي تشهدها منذ نحو شهر.

وقال ناشطون إن ساحة الكرامة زينت بالشموع لإحياء ذكرى الذين قتلوا على يد أجهزة النظام السوري منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011 وأشهرهم ناجي الجرف وباسل شحادة وغياث مطر ورامي الهناوي.. وأسماء عشرات النشطاء السوريين.

عاجل: إزالة صورة كبيرة عمرها عشرات السنين لحافظ الأسد من مدخل بلدة قنوات في ريف #السويداء، وسيتم تعليق صورة لطائر حمام يرمز إلى السلام مكانها، وصورة ثانية لقائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، يوم غد الجمعة، قبيل انطلاق أهالي قنوات إلى مظاهرة ساحة الكرامة في السويداء.… pic.twitter.com/xmCCpoMJld — السويداء 24 (@suwayda24) September 21, 2023

وفي مدخل بلدة قنوات في ريف السويداء بث ناشطون ووسائل إعلام محلية فيديوهات وصورا لإزالة محتجين مساء أمس صورة كبيرة عمرها عشرات السنين للرئيس الراحل حافظ الأسد (والد بشار الأسد) من مدخل البلدة قنوات.

وقد علق محتجون صورة لطائر حمام يرمز إلى السلام مكان صورة الأسد الأب، وصورة ثانية لقائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، قبيل انطلاق أهالي قنوات إلى مظاهرة ساحة الكرامة في السويداء المقررة اليوم الجمعة.

كما شهدت بلدة ولغا في ريف السويداء الغربي، مساء أمس الخميس مظاهرة ليلية.

ناجي الجرف، باسل شحادة، غياث مطر، رامي الهناوي.. وأسماء عشرات الشهداء السوريين، زيّنت ساحة الكرامة وسط السويداء بالشموع لإحياء ذكراهم، خلال مظاهرة مسائية اليوم الخميس، تدعو إلى التغيير السياسي، وتنشد الخلاص لكل السوريين الحالمين بوطن حر وكريم.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/0MfCsTSqp6 — السويداء 24 (@suwayda24) September 21, 2023

وعلى مدار 4 أسابيع شهدت مدينة السويداء مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بالتغيير السياسي، وتنفيذ القرار الدولي رقم 2254.

وبدأت الاحتجاجات عقب قرار النظام السوري في منتصف أغسطس/آب الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر.

وقد انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

وتتراجع حدة الاحتجاجات خلال الأسبوع لانشغال المواطنين بأعمالهم وتوفير تكاليف النقل، وفق ناشطين، لكن يزداد زخمها أيام الجمعة بشكل يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011، قبل أن تتحول الى نزاع دامٍ مستمرٍ إلى اليوم بعد قمع النظام للمظاهرات التي طالبت برحيله.