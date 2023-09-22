قائد فيلق القدس الإيراني زار سوريا وشارك في مناورات عسكرية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني زار سوريا وشارك في مناورات عسكرية مشتركة.

ووصفت وسائل الإعلام هذه الزيارة بالحساسة والمهمة، حيث التقى قآني عددا من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الرسمية، بالإضافة إلى شخصيات شعبية في دمشق.

وشارك المسؤول الإيراني في مناورات عسكرية سورية إيرانية مشتركة، كما زار عددا من الجبهات والمحاور الحساسة.

وكالة "تسنيم" الإيرانية: القوات السورية والإيرانية تجري في سوريا مناورة عسكرية مشتركة بحضور قائد قوة القدس في الحرس الثوري اسماعيل #قاآني pic.twitter.com/tmdTgkBphX — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) September 21, 2023

ووصف قآني سوريا وإيران ببلدين شقيقين يتمتعان بعلاقات إستراتيجية مميزة وشاملة وعميقة.

وذكرت وسائل الإعلام أن قآني قام بزيارات ميدانية أيضا إلى عدد من دول المنطقة دعما لما سمتها المقاومة.

وكان قآني عُيّن قائدا لفيلق القدس خلفا للواء قاسم سليماني الذي قتل مطلع 2020 في غارة أميركية بمحيط مطار بغداد الدولي.

تعاون عسكري

وفي 2020 وقّعت إيران والنظام السوري اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري تتضمن تطوير أنظمة الدفاع الجوية السورية، وذلك في ظل استهداف إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا.

ومنذ السنوات الأولى للثورة التي انطلقت في مارس/آذار 2011 ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أرسلت طهران مستشارين عسكريين لمساندة قوات النظام في معاركها ضد التنظيمات المسلحة المعارضة التي تصنفها دمشق "إرهابية"، فيما تقاتل مجموعات من جنسيات أخرى موالية لإيران -على رأسها حزب الله اللبناني- إلى جانب القوات الحكومية.

وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.

وقُتل عشرات من أعضاء الحرس الثوري -بينهم ضباط كبار في سوريا- خلال الحرب.