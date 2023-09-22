السوداني يجدد دعم العراق لإقامة دولة فلسطينية ويدعو لرفع المعاناة عن السوريين

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف بلاده "الواضح والثابت من الحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، كما شدد على أن العراق يدعم وحدة "سوريا أرضا وشعبا"، ودعا إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري و"تمكينه في بسط سلطته على كامل الأراضي السورية".

وقال السوداني -خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن سياسة بلاده الخارجية تعمل على أن يكون "العراق جزءا من الحل في أي مشكلة دولية"، مؤكدا في الوقت ذاته التزام العراق بمبادئ القانون الدولي ورفض التدخل في شؤونه الداخلية "تحت أي ذريعة".

وفي كلمته، وصف السوداني إحراق نسخ من القرآن الكريم بأنها جريمة كراهية تستهدف الاعتداء على ربع سكان العالم، وهو "مما لا يمكن سوقه على أنه من حرية التعبير".

وشدد على أن إرادة الاتفاق والتفاهم تغلبت في العراق الجديد، وأن العراق نجح في تجاوز الأيام الصعبة، مشيرا إلى أن حكومته "يقف خلفها ائتلاف سياسي واسع يضم كل الأطياف والمكونات العراقية"، موضحا أن حكومته لديها برنامج إصلاحي شامل وطموح لتصحيح المسار وإعادة الثقة بالنظام السياسي.

وأشار إلى أن إحدى أبرز مشكلات العراق حاليا الفساد، موضحا أنه "تم تشخيص هذه الآفة في العراق، وجعلنا مكافحتها أولويتنا".

ودعا السوداني الدول الصديقة لمساعدة بلاده على مكافحة الفساد واسترداد أمواله المنهوبة، موضحا أن هناك ترابطا بين الفساد والإرهاب "فأحدهما يسند الآخر".

كما كشف السوداني عن أن ملف النازحين والمهجرين من أولويات حكومته، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطق سكناهم الأصلية، وإعادة إعمار مدنهم.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء العراقي حرص حكومته على "حسم ملف المفقودين"، وفي سبيل ذلك قامت بغداد بتقديم الدعم "المادي والنفسي لأسرهم".