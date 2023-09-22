عاجل | رئيس الوزراء الكويتي: حرصنا على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمة والدولية
22/9/2023-|آخر تحديث: 22/9/202302:21 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
- رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح: حرصنا على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمة والدولية
- رئيس الوزراء الكويتي: نعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور العبدالله مع العراق سارية
- رئيس الوزراء الكويتي: نؤكد على ضرورة اتخاذ العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم ومغالطاته
- رئيس الوزراء الكويتي: نحتقظ بكامل حقنا باتخاذ ما نراه مناسبا من إجراءات لحفظ حقوقنا الشرعية
- رئيس الوزراء الكويتي: نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي
- رئيس الوزراء الكويتي: ندعو كافة الأطراف في السودان لوقف القتال وندعم المبادرة السعودية الأميركية
- رئيس الوزراء الكويتي: حقل الدرة المشتركة هو ملكية مشتركة بين السعودية والكويت ولا حقوق لأي طرف آخر فيه
- رئيس الوزراء الكويتي: نثمن إعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه سعيا لاستدامة موارد المياه
- رئيس الوزراء الكويتي: نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن
المصدر : الجزيرة