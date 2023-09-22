الكويت تدعو العراق لاتخاذ "إجراءات ملموسة وعاجلة" بمسألة ترسيم الحدود

حث رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حكومة العراق على اتخاذ ما سماه "إجراءات ملموسة وعاجلة" في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومعالجة قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن "خور عبد الله" الذي اعتبر أن فيه مغالطات.

وقال الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك إن بلاده تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع العراق سارية، وأكد احتفاظ الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحفظ حقوقها الشرعية.

وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى حرص بلاده على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمة والدولية.

وفي موضوع آخر دعا الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة. ووصف حقل الدرة بأنه ملكية مشتركة مع السعودية. ولا حقوق لأي طرف آخر فيه.

وبخصوص القضية الفلسطينية أكد رئيس وزراء الكويت على مركزية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن بلاده استفْتت محكمة العدل الدولية بشأن آثار الانتهاكات الإسرائيلية، وشدد على تأييد بلاده حق الفلسطينيين في دولة على حدود عام 1967 طبقا للمبادرة العربية.

كما دعا رئيس الوزراء الكويتي كافة الأطراف في السودان لوقف القتال، مؤكدا دعم الكويت للمبادرة السعودية الأميركية.

وأكد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.