عاجل | حاكم سيفاستوبول: يحتمل وقوع هجوم آخر ونطلب من السكان عدم التوجه إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني
22/9/2023-|آخر تحديث: 22/9/202302:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)
حاكم سيفاستوبول:
- هجوم يستهدف مقار أسطول البحر الأسود الروسي
- القوات الأوكرانية شنت هجوما على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود
- يحتمل وقوع هجوم آخر ونطلب من السكان عدم التوجه إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني
- سقوط شظايا وسط المدينة بعد استهداف القوات الأوكرانية مقر الأسطول الروسي بالبحر الأسود
سلطات القرم الموالية لروسيا: حظر حركة المرور على جسر القرم مؤقتا
مسؤول روسي: أوكرانيا قصفت المقر العام للأسطول الروسي في القرم
المصدر : الجزيرة