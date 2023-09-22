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عاجل | حاكم سيفاستوبول: يحتمل وقوع هجوم آخر ونطلب من السكان عدم التوجه إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني

22/9/2023-|آخر تحديث: 22/9/202302:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حاكم سيفاستوبول:

  • هجوم يستهدف مقار أسطول البحر الأسود الروسي
  • القوات الأوكرانية شنت هجوما على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود
  • يحتمل وقوع هجوم آخر ونطلب من السكان عدم التوجه إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني
  • سقوط شظايا وسط المدينة بعد استهداف القوات الأوكرانية مقر الأسطول الروسي بالبحر الأسود

سلطات القرم الموالية لروسيا: حظر حركة المرور على جسر القرم مؤقتا

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المصدر : الجزيرة