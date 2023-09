ضربة صاروخية أوكرانية تصيب مقر الأسطول الروسي في القرم

أقرت روسيا بتعرض مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم لضربة صاروخية أوكرانية اليوم الجمعة، مما أسفر عن حريق بالمبنى، في حين تواصلت الهجمات المتبادلة والمعارك على الجبهتين الجنوبية والشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن جنديا "فُقدَ" جراء هجوم صاروخي أوكراني على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وإن مقر الأسطول التاريخي قد تضرر.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ "كروز" في أثناء التصدي للهجوم الأوكراني، وهو الثاني من نوعه خلال يومين.

وفي بيان عبر تطبيق تليغرام، تبنى الجيش الأوكراني الهجوم الصاروخي على المقر الروسي ووصفه بالناجح.

من جهته، قال ميخائيل رازفوغاييف حاكم مدينة سيفاستوبول -حيث يقع مقر أسطول البحر الأسود الروسي- إن صاروخا أصاب المبنى، مما أدى لاندلاع حريق فيه، وبالتزامن تحدثت السلطات الموالية لموسكو في القرم عن 6 إصابات أخرى جراء القصف.

⚡️More shots of the headquarters of the Black Sea Fleet of the 🇷🇺Russian Federation in temporarily occupied Sevastopol pic.twitter.com/SOEyQSqIoN

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 22, 2023