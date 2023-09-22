ضربة صاروخية أوكرانية تصيب مقر الأسطول الروسي في القرم

أقرت روسيا بتعرض مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم لضربة صاروخية أوكرانية اليوم الجمعة، مما أسفر عن حريق بالمبنى، في حين تواصلت الهجمات المتبادلة والمعارك على الجبهتين الجنوبية والشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن جنديا "فُقدَ" جراء هجوم صاروخي أوكراني على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وإن مقر الأسطول التاريخي قد تضرر.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ "كروز" في أثناء التصدي للهجوم الأوكراني، وهو الثاني من نوعه خلال يومين.

وفي بيان عبر تطبيق تليغرام، تبنى الجيش الأوكراني الهجوم الصاروخي على المقر الروسي ووصفه بالناجح.

من جهته، قال ميخائيل رازفوغاييف حاكم مدينة سيفاستوبول -حيث يقع مقر أسطول البحر الأسود الروسي- إن صاروخا أصاب المبنى، مما أدى لاندلاع حريق فيه، وبالتزامن تحدثت السلطات الموالية لموسكو في القرم عن 6 إصابات أخرى جراء القصف.

⚡️More shots of the headquarters of the Black Sea Fleet of the 🇷🇺Russian Federation in temporarily occupied Sevastopol pic.twitter.com/SOEyQSqIoN — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 22, 2023

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحريق الذي اندلع في المبنى، وتدخلت فرق الإطفاء للسيطرة على النيران.

من جهتها، دعت السلطات الموالية لروسيا في القرم السكان إلى الابتعاد عن وسط المدينة -حيث يقع المقر المستهدف- كما اتخذت إجراءات احترازية شملت وقفا مؤقتا لحركة السير، بما في ذلك على جسر القرم.

وفي وقت لاحق، أعادت السلطات فتح جسر القرم الذي يربط المنطقة بالبر الروسي بعد حظر الحركة لفترة وجيزة عقب الهجوم الأوكراني.

وقال مسؤول روسي إن الهجوم الصاروخي على مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم أعقبه هجوم إلكتروني "غير مسبوق" على المنطقة التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.

وقبيل استهداف مقر الأسطول الروسي في سيفاستوبول، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من القرم.





أهمية إستراتيجية

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.

وبالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية لشبه جزيرة القرم للطرفين الروسي والأوكراني، فقد أصبحت قبلة الهجمات الأوكرانية الأشهر القليلة الماضية.

وتبلغ مساحة القرم 27 ألف كيلومتر مربع، ويعد موقعها متميزا، إذ يمتد عبر البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش، وتمتلك مدخلا نحو مضيقي البوسفور والدردنيل مرورا ببحري مرمرة وإيجه، وصولا إلى البحر المتوسط.

كما تشكل شبه جزيرة القرم أهمية إستراتيجية بالنسبة لروسيا، إذ تعد بوابتها الوحيدة للمياه الدافئة على البحر الأسود.

وتسمح موانئها للأسطول الحربي الروسي بتعزيز مكانته وقدراته العسكرية في قلب البحر الأسود، كما يسمح موقعها للصواريخ الروسية بتغطية الجزء الشرقي من أوروبا كاملا.

معارك وقصف متبادل

في تطورات ميدانية أخرى، أكد الجيش الأوكراني تصديه لمحاولات الجيش الروسي استعادة السيطرة على مواقعه التي فقدها عند بلدة أندريفكا جنوب مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك (شرق).

وفي المقابل، قال أحد قادة الوحدات العسكرية الروسية إن جنود المجموعة الجنوبية أحبطوا هجوما شنه مسلحون أوكرانيون على موقعهم في بلدة مارينكا بالقرب من مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية.





وأشار المصدر لوكالة نوفوستي إلى أن القوات الروسية دمرت مركبات مدرعة أوكرانية عند اقترابها من المنطقة.

وفي زاباروجيا (جنوب شرق)، أكد الجيش الأوكراني استمرار تقدمه على هذا المحور بعد سيطرته مؤخرا على بلدة روبوتين.

وفي ما يخص المعارك أيضا، قال الجيش الأوكراني إن قواته خاضت 26 اشتباكا مسلحا مع القوات الروسية في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الـ24 الماضية.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن 21 شخصا أصيبوا بجروح في قصف روسي استهدف مدينة كوراخوف في دونيتسك.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو وصورا نقلتها عن جهاز الأمن الأوكراني تظهر اشتعال النيران وآثار الدمار في مبان سكنية استهدفتها القوات الروسية في مقاطعة أوديسا (جنوب) الليلة الماضية.

وفي خيرسون (جنوب)، أفاد حاكم المقاطعة بمقتل شخص في قصف روسي استهدف المنطقة صباح اليوم، في حين قالت الإدارة العسكرية في خيرسون إن حصيلة القصف الروسي على المدينة والمقاطعة أمس ارتفعت إلى 7 قتلى و12 جريحا.

في المقابل، قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية إن القوات الأوكرانية استهدفت قرية في المقاطعة التي تقع قرب الحدود مع أوكرانيا، من دون تسجيل أي إصابات.