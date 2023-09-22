رئيس إيران: حققنا الردع والحرب لم تعد ضمن خيارات العدو

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن القوات المسلحة الإيرانية حققت قدرة الردع، وإن الحرب لم تعد ضمن خيارات العدو، على حد تعبيره.

وخلال عرض عسكري في طهران بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية قال رئيسي إن حضور القوات الأجنبية في المنطقة مقلق لدولها، وهو أكبر مشكلة بالمنطقة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني إنه ينبغي الحفاظ على حقوق الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ، وإن بلاده ترفض أي تغيير في الحدود الجغرافية بمنطقة القوقاز.

ووصف رئيسي بدء العراق بنزع سلاح جماعات كردية معارضة بالخطوة الإيجابية، مؤكدا أنه لا يحق لأي جماعات انفصالية العمل على الحدود مع إيران.