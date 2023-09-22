عاجل | الرئيس الأميركي: سيتم تزويد أوكرانيا بأول دفعة من دبابات آبرامز الأسبوع المقبل
22/9/2023-|آخر تحديث: 22/9/202301:02 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | الرئيس الأميركي: سيتم تزويد أوكرانيا بأول دفعة من دبابات آبرامز الأسبوع المقبل
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المصدر : الجزيرة