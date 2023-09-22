عاجل | الرئيس الأميركي: سيتم تزويد أوكرانيا بأول دفعة من دبابات آبرامز الأسبوع المقبل

عاجل | الرئيس الأمبركي: سنقدم لأوكرانيا حزمة من المعدات لحماية مستودعات الأعذية ومنشآت الطاقة

عاجل | الرئيس الأوكراني: اليوم حققنا نتائج مهمة واتخذنا قرارات ستساعدنا على حماية أنفسنا ضد أي عدوان روسي مستقبلي

عاجل | الرئيس الأوكراني: الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا على تعزيز دفاعاتنا خلال الشتاء

عاجل | زيلنسكي: توصلنا إلى اتفاق لتقوية قدراتنا الدفاعية