شاهد – زهرة المغربية تحكي لحظات ذعرها بالزلزال

"لا أخشى الموت إنما يخيفني فكرة القضاء تحت الأنقاض أو الإصابة بعاهة، أما الموت فمرحبا به"، بهذه الجملة عبّرت السيدة زهرة عما انتابها لحظة وقوع الزلزال في إقليم الحوز في المغرب قبل أسبوعين.

وقالت إن "الموت قدر والكل ميت فلم الخشية من الموت".

وفي حديثها الذي ملأه الشجن، قالت بصوت غلب عليه الحزن ما وقع "خير من الله ومرحبا بما يأتي من الله كيف ما كان".

"سمعت صوتا قويا وكأنه هدير ريح عاتية"، هكذا وصفت اللحظات الأولى للزلزال قبل أن يصلها صوت أحد الجيران يدعو الناس للخروج من منازلهم لحظة وقوع الزلزال.