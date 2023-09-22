السفيرة الأميركية في لبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا

قالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا إن السفارة "لم يرهبها" إطلاق النار الذي تعرضت له أول أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية تحقق في الحادث.

وصرحت السفيرة، اليوم الجمعة عقب اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، "نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث الذي أطلق فيه مسلح النار باتجاه السفارة الأميركية في تلك الليلة"، مشددة على أن إجراءات السفارة الأمنية متينة للغاية وشراكاتها قوية.

من جهته، أعرب ميقاتي عن الرفض المطلق للتعرض للبعثات الدبلوماسية، وأضاف "نعتبر الاعتداء على السفارة الأميركية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه".

ووقع إطلاق النار مساء الأربعاء الماضي قرب السفارة الأميركية، وقال المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون إنه لم يُصب أحد بأذى وإن الأنشطة العادية مستمرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار، ولم تقدم السلطات تفاصيل عن التحقيق.

وتقع السفارة الأميركية -التي تتمتع بحراسة مشددة- في بلدة عوكر شمالي بيروت، وتعد الحوادث الأمنية حولها نادرة. وانتقلت السفارة من بيروت إلى هناك عقب هجوم عام 1983 أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.