الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل قياديا في "عرين الأسود"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خالد طبيلة أحد أبرز قادة جماعة "عرين الأسود" بعد محاصرة منزل في حي رفيديا بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الحي بعد منتصف الليلة وحاصرت المنزل الذي لجأ إليه خالد طبيلة، وأطلقت قذائف على مدخل المنزل قبل اقتحامه.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل القيادي في عريـــن الأســود، خالد طبيلة "البلدي" بعد حصاره داخل منزل في حي رفيديا بنابلس. pic.twitter.com/WJtvcljbXl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2023

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين. كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال قبل الانسحاب من الحي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه نقل مصابة بشظايا الرصاص إلى مستشفى رفيديا، مشيرا إلى أنه تعامل أيضا مع 15 إصابة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز.

تغطية صحفية: "لحظة استهداف آلية لجيش الاحتلال بزجاجة حارقة خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في منطقة رفيديا". pic.twitter.com/wTS4dWn23D — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2023

على صعيد آخر أصيب شاب فلسطيني بعد إطلاق الرصاص عليه من أحد عناصر شرطة الاحتلال في محطة للقطار قرب التلة الفلسطينية شمال القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وقالت شرطة الاحتلال، إنّ حارس أمن يعمل في محطة القطارات أصيب بجروح وصفتها بالخفيفة جراء طعنه على يد شاب فلسطيني. وقد أرسلت الشرطة الإسرائيلية قوات إضافية إلى موقع العملية، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمكان.

اعتقال والد وشقيق منفذ عملية الطعن بالقدس والتي أسفرت عن إصابة مستوطنhttps://t.co/3gMyUixBS5 pic.twitter.com/RkL2ClzFZ6 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 21, 2023

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن الشاب المصاب برصاص الاحتلال في القدس يدعى داود عاهد عطية (19 عاما)، من بلدة العيسوية شمال شرق المدينة المحتلة، وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وداهمت منزل عائلة الشاب عطية واعتقلت والده.