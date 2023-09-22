وزير الدفاع آخرهم.. هؤلاء أبرز المسؤولين الصينيين المختفين عن الأنظار

أثار اختفاء وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو عن الأنظار منذ 29 أغسطس/آب الماضي الجدل حول اختفاء عدد من المسؤولين الصينيين بشكل مفاجئ، كما أثار تكهنات باستهداف الرجال حول الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وعلى الرغم من عدم تأكيد السلطات الصينية لأسباب اختفاء مسؤولي الدولة بهذا الشكل المفاجئ، فإن كافة التسريبات تؤكد خضوعهم للتحقيق في تهم فساد، وحالة وزير الدفاع هي أحدث حالة من حالات اختفاء رجال الرئيس شي.

الاختفاء والتحقيق

قد يستمر اختفاء المسؤول أسابيع أو شهورا قبل أن يعرف مصير الشخص وما آل إليه أمره، مثلما حدث في حالة وزير الخارجية السابق تشين غانغ المختفي منذ 25 يونيو/حزيران.

ما إن يختفي أحد المسؤولين الصينيين حتى يعرف أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط تحقق مع مسؤول، وهي جهة رقابية تابعة للحزب الشيوعي الصيني مكلفة بمراقبة المسؤولين المشتبه في انتهاكهم لوائح الحزب أو قوانين الدولة.

وفي حال أن المسؤول المختفي من الجيش، تكون جهة التحقيق هي لجنة فحص الانضباط التابعة لجيش التحرير الشعبي.

وتتنوع الأفعال التي تخضع للتدقيق من الفساد إلى عدم الولاء السياسي إلى إقامة علاقة خارج نطاق الزواج، بحسب ما أظهرته بيانات سابقة للجنة.

أبرز المختفين

لي شانغ فو (65 عاما) وزير الدفاع

نقلت رويترز عن مصادر لم تسمها أن شانغ فو يخضع للتحقيق على خلفية عملية شراء معدات عسكرية تحيط بها شبهة فساد.

وكان آخر ظهور له يوم 29 أغسطس/آب في بكين وهو يلقي الكلمة الرئيسية في منتدى أمني مع دول أفريقية.

وكانت قد زار روسيا وروسيا البيضاء في الشهر ذاته، وبدأ التحقيق معه بعد عودته من تلك الرحلة بوقت قصير.

تأكد اختفاؤه في 3 سبتمبر/أيلول الجاري بعد إلغاء وزارة الدفاع رحلته إلى فيتنام لحضور اجتماع دفاعي سنوي كان من المقرر عقده في 7 و8 من الشهر الجاري وعزا مسؤولون فيتناميون ذلك لأسباب صحية.

تشين غانغ (57 عاما) وزير الخارجية السابق

كان تشين نجما سياسيا صاعدا قبل أن يجرد من سلطاته في يوليو/تموز الماضي عندما جردته الصين من لقب وزير الخارجية دون أي توضيح.

وبصفته مساعدا موثوقا به سابقا للرئيس شي جين بينغ ومبعوثا سابقا إلى الولايات المتحدة، سمح له بالاحتفاظ بلقبه الآخر، وهو مستشار الدولة، الذي يعد منصبا أعلى من الوزير لكنه لا يمنح أي سلطة حقيقية في حد ذاته.

ويعتبر تشين غانغ أحد "الذئاب المقاتلة"، وهي التسمية التي اصطلح على اعتمادها لوصف جيل من الدبلوماسيين الصينيين الذين غالبا ما يلجؤون إلى تصريحات حادة للرد على الانتقادات الغربية لبكين.

وكان آخر ظهور لتشين في 25 يونيو/حزيران وهو يعقد اجتماعات في بكين مع نظرائه من دول مثل روسيا وفيتنام.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن تشين أقام علاقة خارج نطاق الزواج عندما كان سفيرا لدى الولايات المتحدة.

شياو يا تشينغ وزير الصناعة السابق

اختفى شياو وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن الأنظار في أوائل يوليو/تموز من العام الماضي، وبعد نحو 3 أسابيع أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أنه يخضع للتحقيق بتهمة فساد.

وبرز شياو بشكل خاص في ترويجه لصناعة السيارات الكهربائية في الصين. ليطرد في نهاية المطاف من الحزب الشيوعي بتهمة تلقي رشوة، ثم أُعفي من مهامه الحكومية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لي يو تشاو القيادي السابق في قوة الصواريخ

من بين القادة العسكريين المختفين أيضا لي يو تشاو (60 عاما) الذي تولى المسؤولية عن الصواريخ التقليدية والنووية في يناير/كانون الثاني 2022.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت بكين تغييرا في قيادة قوة الصواريخ واستبدلت بلي يو تشاو قائدا في البحرية، بما يخالف تقليدا كان متبعا، وهو اختيار شخص من نفس القوة لرئاستها.

ولم يظهر لي علنا منذ شهور. وكانت مصادر عسكرية أفادت بأنه ونائبيه الحالي والسابق يخضعون لتحقيق في شبهات فساد تجريه وحدة مكافحة الفساد التابعة للجنة الجيش المركزية.