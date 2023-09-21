قرقاش: اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لم تصمم لحل القضية الفلسطينية

قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن "اتفاقات أبراهام" ناجحة، وإنها استمرت على المستوى الإستراتيجي بغض النظر عمن يرأس الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن هذه الاتفاقات لم تصمم لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الإماراتي -خلال مشاركته في القمة العالمية الأولى للشرق الأوسط المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- أنه كان هناك نفوذ على الفلسطينيين وتم إعطاؤهم شيكا على بياض، لكنهم لم يفعلوا أي شيء، حسب تعبيره.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل اتفاقات للتطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم إليهما في العام ذاته المغرب والسودان، وعرفت باسم "اتفاقات أبراهام".

وأثارت هذه الاتفاقات غضب الفلسطينيين، ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.