أذربيجان تصف محادثات دمج أرمن قره باغ بالإيجابية وباشينيان يؤكد صمود وقف النار

انتهت اليوم الخميس أول جولة محادثات حول إدماج سكان إقليم ناغورني قره باغ الأرمن في أذربيجان بعد العملية العسكرية الخاطفة التي انتهت باستسلام الانفصاليين ومكنت باكو من استعادة سيادتها على الإقليم، فيما أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان صمود وقف إطلاق النار وأبدى استعداه لاستقبال أرمن قره باغ.

وعقدت المحادثات بين وفد أذربيجاني وآخر يمثل أرمن إقليم قره باغ في مدينة يفلاخ غرب باكو برعاية روسية.

ووصفت الرئاسة الأذربيجانية -في بيان- الاجتماع بالبناء، وقالت إنه جرى في أجواء إيجابية، حيث تمت مناقشة قضايا إعادة إدماج السكان الأرمن في الإقليم وترميم البنية التحتية فيه، وتنظيم العمل وفقا لدستور وقوانين جمهورية أذربيجان.

وأضافت أنه تم التأكيد على أهمية التنفيذ السريع للنقاط الواردة في بيانها الصادر أمس الأربعاء بشأن تعليق ما سمتها عملية مكافحة الإرهاب التي كان قد بدأها الجيش الاذربيجاني الثلاثاء في قره باغ.

وشن جيش أذربيجان الثلاثاء عملية عسكرية خاطفة استولى خلالها على عشرات المواقع العسكرية للانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ، وبعد "وساطة" روسية وافق المسلحون الأرمن على إلقاء السلاح.

وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف في خطاب ألقاه أمس الأربعاء أن بلاده استعادت سيادتها على قره باغ، وبالتزامن تحدثت باكو عن بدء المسلحين الأرمن تسليم الأسلحة.

وبحسب الانفصاليين، فإن العملية الأذربيجانية أسفرت عن 200 قتيل و400 جريح في الإقليم.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين للسيطرة على ناغورني قره باغ، أسفرتا عن مقتل عشرات الآلاف من الجانبين، وبدا التحرك الأذربيجاني الأخير حاسما باتجاه وضع لهذا النزاع المستمر منذ انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينات القرن الماضي.





معاهدة سلام

وبشأن المحادثات، قال الممثل الرئاسي لأذربيجان إنه من الصعب توقع أن يتم حل كل القضايا بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد.

كما نقلت وسائل إعلام عن ممثل أرمن لإقليم أن المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى معاهدة سلام تضع نهاية للصراع.

وفي الإطار، نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن ممثل لرئيس أذربيجان قوله إن باكو نقلت مسودة اتفاقية سلام إلى يريفان وتنتظر ردها.

بدوره، قال ديفيد بابَيان مستشار زعيم أرمن قره باغ سامفيل شهرمانيان لرويترز إن الأرمن هناك لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان، وإن الجميع تخلى عن قره باغ، بمن فيهم روسيا والغرب وأرمينيا.

وأضاف بايان إنّهم وافقوا على وقف لإطلاق النار مع أذربيجان لكن ما زال العمل جاريا على التفاصيل، مشيرا إلى أن مسألة تسليم السلاح ما تزال بحاجة إلى حلّ لأنّ الضمانات الأمنية التي سيحصل عليها الأرمن ما زالت غير معروفة.

وقبل العملية العسكرية التي نفذها جيش أذربيجان الثلاثاء، كان يقيم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الأرمن في قره باغ نحو 120 ألفا، وبحسب تقديرات باكو كانت هناك قوة أرمينية داخل الإقليم تضم نحو 10 آلاف فرد معززة بأسلحة ثقيلة تشمل 100 دبابة ومدرعة.

استقبال الأرمن

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة، عند الحاجة، لاستقبال أكثر من 40 ألف عائلة من ناغورني قره باغ، مما يعني أن أرمينيا يمكنها استقابل كل أرمن قره باغ.

وأضاف باشينيان في خطاب عبر التلفزيون إن بلاده حجزت غرفا في الفنادق وأعدت "كل شيء" لاستقبال هؤلاء الأرمن.

كما قال رئيس الوزراء الأرميني إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه أمس الأأربعاء لا يزال صامدا بشكل عام، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا تهديد مباشر للسكان الأرمن في قره باغ.

وتأتي تصريحات باشينيان بينما يواجه مظاهرات غاضبة في يريفان تندد بتعامل حكومته مع التطورات الأخيرة التي انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.

في غضون ذلك، أكدت سلطات أذربيجان أنها مستعدة لإرسال الغذاء والوقود لسكان الإقليم.

وبالتزامن، تحدث مسؤول مملي في قره باغ عن "امتلاء" مدينة ستيباناكيرت -عاصمة الإقليم- بـ"نازحين جائعين وخائفين".

وكان مسؤولن انفصاليون تحدثوا عن إجلاء آلاف المدنيين من 6 مناطق في قره باغ خلال العملية العسكرية الأذربيجانية، كما تحدثت قوات حفظ السلام الروسية عن إجلاء نحو 5 آلاف من السكان وإيوائهم في أماكن تنتشر فيها.

وتنتشر قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم منذ 2020، وتراقب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقّع في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكدت موسكو مقتل عدد من جنودها في إطلاق نار خلال العملية العسكرية الأذربيجانية، وقدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اعتذارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأربعاء.