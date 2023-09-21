عاجل| نائب الرئيس الصيني: حل الدولتين هو الأمثل للقضية الفلسطينية
21/9/2023-|آخر تحديث: 21/9/202311:31 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نائب الرئيس الصيني:
- الوضع الأمني العالمي والكوارث والوضع الاقتصادي عوامل تضع العالم في مواجهة تحديات جمة
- يجب اختيار الحوار وليس الصدام والشراكة وليس الاحتكار
- حل الدولتين هو الأمثل للقضية الفلسطينية
- ندعم كافة الجهود التي تساعد على التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
- وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام هو السبيل الوحيد للتسوية في أوكرانيا
- الصين تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة القيام بدور بناء لتحقيق السلام في أوكرانيا
- وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
- القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط وحلها يكمن في إقامة دولتين
- أدعو إلى معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع البلدان وحلها عبر الطرق السلمية
- بلادنا تعارض مبادئ الهيمنة والأحادية وعقلية الحرب الباردة
- ملتزمون في الصين بسياسة خارجية مستقلة
- نعارض تسييس حقوق الإنسان ولا ينبغي استخدامها أداة سياسية للتدخل في شؤون الدول الأخرى
- يجب عدم الاستخفاف بقوة الصين وقدرتها على الحفاظ على وحدة أراضيها
المصدر : الجزيرة