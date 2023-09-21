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عاجل| نائب الرئيس الصيني: حل الدولتين هو الأمثل للقضية الفلسطينية

21/9/2023-|آخر تحديث: 21/9/202311:31 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نائب الرئيس الصيني:

  • الوضع الأمني العالمي والكوارث والوضع الاقتصادي عوامل تضع العالم في مواجهة تحديات جمة
  • يجب اختيار الحوار وليس الصدام والشراكة وليس الاحتكار
  • حل الدولتين هو الأمثل للقضية الفلسطينية
  • ندعم  كافة الجهود التي تساعد على التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
  • وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام هو السبيل الوحيد للتسوية في أوكرانيا
  • الصين تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة القيام بدور بناء لتحقيق السلام في أوكرانيا
  • وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
  • القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط وحلها يكمن في إقامة دولتين
  • أدعو إلى معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع البلدان وحلها عبر الطرق السلمية
  • بلادنا تعارض مبادئ الهيمنة والأحادية وعقلية الحرب الباردة
  • ملتزمون في الصين بسياسة خارجية مستقلة
  • نعارض تسييس حقوق الإنسان ولا ينبغي استخدامها أداة سياسية للتدخل في شؤون الدول الأخرى
  • يجب عدم الاستخفاف بقوة الصين وقدرتها على الحفاظ على وحدة أراضيها
المصدر : الجزيرة