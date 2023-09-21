دبابات إسرائيلية تطلق النار على مواقع في الجولان عبر خط الهدنة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، أن دباباته قصفت ما قال إنهما "منشأتان مؤقتتان" تستخدمهما القوات السورية في منطقة عين التينة بهضبة الجولان.

وأضاف البيان أن الضربة نُفذت بعد أن رصدت استطلاعاته أمس الأربعاء "المنشأتين في منطقة التأمين (منطقة الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية)".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن وضع المنشأتين -وفق زعمه- يعد خرقا لاتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، وحمّل السلطات السورية المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تحدث داخل أراضيها وأنه لن يسمح بأي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية، وفقا للبيان.

من جهتها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها رصدت إحدى الدبابات الإسرائيلية تطلق قذيفتين في اتجاه الأراضي السورية عبر خط فض الاشتباك بعد ظهر الخميس.

وتم التوصل إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو/أيار 1974 في جنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي آنذاك والولايات المتحدة.

ونص الاتفاق على أن يراعي الجانبان السوري والإسرائيلي بدقة وقف إطلاق النار ويمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية وألا تكون هناك قوات في المنطقة الفاصلة بين الطرفين.