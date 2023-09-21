عاجل | مراسلة الجزيرة: إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز قلنديا شمال القدس
21/9/2023-|آخر تحديث: 21/9/202312:49 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
مراسلة الجزيرة: إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز قلنديا شمال القدس
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة حارس أمن إسرائيلي بجروح طفيفة في عملية دهس على حاجز قلنديا واعتقال المنفذ
مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين القدس ورام الله
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي في عملية دهس شمال القدس وتحييد المنفذ
المصدر : الجزيرة