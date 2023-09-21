إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس شمال القدس

أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال اليوم الخميس، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال إصابة حارس أمن إسرائيلي بعد تعرضه للدهس على حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، ولفتت إلى أن جروحه "طفيفة".

وأضافت الشرطة أنه يتم التحقيق في الاشتباه بوقوع هجوم، وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة في منطقة القدس إلى مكان الحادث.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الشرطة الموجودة على الحاجز أطلقت النار على الفلسطيني.

وقد أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا ومنعت الدخول أو الخروج منه، بحسب شهود عيان.





تشييع شهداء

وشيع الفلسطينيون أمس الأربعاء 6 شهداء قضوا برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، فقد شيع أهالي مدينة ومخيم جنين أربعة شهداء، كما شيع فلسطينيون شهيدا في مخيم عقبة جبر شرقي الضفة الغربية، وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة شُيع شهيد خلال مظاهرات عند السياج الحدودي.

وعم إضراب عام عددا من المدن والمخيمات حدادا على أرواح الشهداء، فيما أكد مقاومون للجزيرة أن كافة الفصائل موحدة لمواجهة الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.