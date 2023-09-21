إطلاق نار على مبنى السفارة الأميركية في بيروت

نقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم السفارة الأميركية في بيروت جيك نيلسون قوله إن سفارة الولايات المتحدة تعرضت لإطلاق نار في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة في المنطقة بالقرب من مدخل السفارة، مؤكدا عدم وجود إصابات أو أي أضرار في مبنى السفارة.

وتابع المتحدث أن المسؤولين في السفارة على تواصل مع السلطات اللبنانية بشأن ذلك.