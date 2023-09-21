هجوم روسي واسع على أوكرانيا وانفجارات في كييف

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت صباح اليوم الخميس هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدة مناطق بالبلاد وطال العاصمة كييف، بينما أعلنت موسكو تصديها لهجوم أوكراني جديد استهدف شبه جزيرة القرم الإستراتيجية.

ونقل مراسل الجزيرة عن الإدارة العسكرية في خيرسون قولها، إن شخصين قتلا وإن أربعة آخرين أصيبوا في القصف الروسي على المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية في منطقة تشيركاسي وسط أوكرانيا، إصابة سبعة أشخاص وانتشال عشرة من تحت أنقاض مبنى جراء الهجوم الروسي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لأهداف في أجواء العاصمة كييف، بينما قال عمدة المدينة إن انفجارات عدة دوت في بعض أحيائها.

ونقلت رويترز عن شهود عيان أن دوي انفجارات سمع في كييف بعد إنذار بغارة جوية صباح اليوم الخميس، كما أرسلت السلطات فرق الإنقاذ إلى موقعين على الأقل في العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن شخصين نُقلا إلى المستشفى بينهما طفل بعد سقوط حطام أحد الصواريخ، في حين تضررت مبان وشب حريق شرق العاصمة.

وأعلنت الإدارة العسكرية في لفيف غربي أوكرانيا وقوع إصابات بين المدنيين بعد هجوم روسي تعرضت له المدينة، بينما أعلنت الإدارة العسكرية لخاركيف أن القوات الروسية استهدفت المدينة بعدة صواريخ.

هجوم أوكراني

على الجانب المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الخميس التصدي لما وصفته بهجوم "إرهابي" نفذته القوات الأوكرانية تجاه شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، و3 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود (جنوب غرب روسيا) وأورلوف (غرب).

وكان الجيش الأوكراني أعلن أمس الأربعاء أنه استهدف مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضاد في يونيو/حزيران الماضي.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي تصر أوكرانيا على أنها جزء من أراضيها.