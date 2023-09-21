عاجل | البرهان: مازلنا نمد أيادينا من أجل السلام وإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا
21/9/2023-|آخر تحديث: 21/9/202311:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)
البرهان: مازلنا نمد أيادينا من أجل السلام وإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا
البرهان: نرى أن تكون هناك مرحلة انتقالية تدار فيها الدولة بحكومة من المستقلين
البرهان: نعمل بكل السبل لوقف هذه الحرب ونقدم الاستجابة لكل المبادرات التي قدمت من الأشقاء
البرهان: الشعب السوداني يواجه حربا مدمرة شنها الدعم السريع المتمرد بتحالف مع مليشيات قبلية وإقليمية ودولية
البرهان: نجدد المطالبة بتصنيف قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها جماعات إرهابية
المصدر : الجزيرة