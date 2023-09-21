عاجل | البرهان: مازلنا نمد أيادينا من أجل السلام وإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا

البرهان: مازلنا نمد أيادينا من أجل السلام وإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا

البرهان: نرى أن تكون هناك مرحلة انتقالية تدار فيها الدولة بحكومة من المستقلين

البرهان: نعمل بكل السبل لوقف هذه الحرب ونقدم الاستجابة لكل المبادرات التي قدمت من الأشقاء

البرهان: الشعب السوداني يواجه حربا مدمرة شنها الدعم السريع المتمرد بتحالف مع مليشيات قبلية وإقليمية ودولية

البرهان: نجدد المطالبة بتصنيف قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها جماعات إرهابية