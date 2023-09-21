شاهد- غواصون جزائريون يساعدون في البحث عن جثث في درنة

يشارك غواصون جزائريون ضمن فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن جثث ضحايا السيول قبالة سواحل مدينة درنة الليبية.

وأفادت السلطات الجزائرية بأن فريق الإنقاذ التابع للحماية المدنية (الدفاع المدني) المؤلف من 103 أفراد تمكن حتى أمس الأربعاء من انتشال 198 جثة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن فريق إنقاذ ثانيا مؤلفا من 77 عنصرا توجه صباح اليوم الخميس من المطار العسكري ببوفاريك (جنوب غرب الجزائر العاصمة) إلى مدينة درنة لمواصلة عمليات الإنقاذ والاغاثة.

ونقلت الوكالة -عن رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للحماية المدنية- أن فريق الإنقاذ الثاني سيعوض الفريق الأول بعد انتهاء مهمته التي دامت 10 أيام.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، أرسلت الجزائر 8 طائرات نقل عسكرية تحمل مساعدات مختلفة إلى شرق ليبيا ضمن جسر جوي لاحتواء تداعيات الإعصار الذي ضرب المنطقة وخلف آلاف القتلى والمفقودين.