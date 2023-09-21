علّقت السلطات في مدينة درنة الليبية صور جميع الضحايا بإحدى المدارس، بعد انتشالهم من الفيضان الذي ضرب المدينة قبل نحو 10 أيام.

وطلبت السلطات في درنة ممن لديهم مفقودون التوجه إلى مدرسة أم القرى بشيحا الغربية لمعرفة ما إذا كان مفقودوهم من بين الضحايا المعلقة صورهم.

واجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلّف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن مفقودين وانتشال جثث الضحايا في محيط مدينة درنة الليبية، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في عملها خاصة مع وعورة التضاريس في المناطق البحرية.