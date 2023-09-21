تصعيد مفاجئ.. بولندا تعلن توقفها عن تسليح أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أمس الأربعاء أن بلاده توقفت عن تسليح أوكرانيا لكي تركز على تعزيز قواها الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني، وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

وردا على سؤال بشأن إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكريًّا رغم الخلاف حول صادرات الحبوب، قال رئيس الوزراء البولندي إن بلاده توقفت عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأنها تقوم بتحديث ترسانتها العسكرية الخاصة.

وكانت وزارة الخارجية البولندية استدعت في وقت سابق السفير الأوكراني فاسيل زفاريتش احتجاجا على تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم فيها وارسو بحصار إمدادات الحبوب من بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبولندا في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا، ومن أبرز مزوديها بالأسلحة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كما أنها تستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.

لكن حدة الخلاف بين وارسو وكييف تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.





قصة الحبوب

وفي مايو/أيار الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.

وسمح الإجراء بمواصلة عبور منتجات الحبوب للدول الخمس، لكنه أوقف بيعها في الأسواق المحلية.

والجمعة الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرة أن "الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتل والمتاخمة لأوكرانيا زالت".

لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه الخطوة، وردت أوكرانيا على مواقف بولندا والمجر وسلوفاكيا بالتهديد برفع شكوى ضد هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.





توسيع القائمة

وحذر مورافيتسكي أمس الأربعاء من أنه سيوسع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع بشأن الحبوب.

وقالت وزارة الخارجية البولندية -في بيان- إن "الضغط على بولندا في المحافل متعددة الأطراف أو إرسال شكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحل الخلافات بين بلدينا".

والثلاثاء الماضي، قالت الحكومة البولندية إنها من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها.