أميركا تدرس إبرام معاهدتي دفاع مع السعودية وإسرائيل

أفادت شبكة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة بأن البيت الأبيض يدرس إبرام معاهدتي دفاع رسميتين مع السعودية وإسرائيل في إطار خطة أميركية للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وحسب المصادر المطلعة على مواقف الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن التقدم بمعاهدة أمنية شاملة إلى كل من الرياض وتل أبيب قد يكون سبيلا لتطبيع العلاقات بينهما، وتحقيق "إنجاز دبلوماسي مهم" للرئيس الأميركي.

ووفقا لما أوردته الشبكة الإخبارية الأميركية، الخميس، فقد أبلغت السعودية الجانب الأميركي أنها تريد صفقة تذهب أبعد من تلك التي تم التوصل إليها مع البحرين.

ونقلت عن علي الشهابي، المعلق السعودي المطلع على المحادثات، أن معاهدة الدفاع المشترك بين السعودية والولايات المتحدة ستفيد جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت المصادر أن واشنطن والرياض توصلتا إلى توافق واسع بشأن الجوانب الأمنية والنووية، لكن لا تزال هناك تفاصيل عديدة بحاجة لمزيد من العمل.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي إن أي اتفاق نووي مع السعودية سيلبي المعايير الأميركية الصارمة بشأن عدم الانتشار النووي.

التطلع لاتفاق رسمي

من ناحية أخرى، أعرب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات عن تطلع بلاده إلى اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة بشكل رسمي، وفقا لما نقله حساب السفارة الإماراتية في واشنطن على منصة "إكس".

وقال قرقاش -خلال ندوة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء- إن "من المهم الانتقال من تفاهم غير رسمي إلى التزام رسمي".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل اتفاقات للتطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم إليهما في العام ذاته المغرب والسودان، وعرفت باسم "اتفاقات أبراهام".

وأثارت هذه الاتفاقات غضب الفلسطينيين، ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.