الآلاف يتظاهرون في كندا ضد فرض الشذوذ بالمناهج الدراسية

شهدت كندا أمس الأربعاء مظاهرات حاشدة احتجاجا على فرض الشذوذ في المناهج الدراسية للأطفال، وذلك ضمن حملة واسعة حملت عنوان "مسيرة المليون لأجل الأطفال".

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل خروج الآلاف من المواطنين والناشطين وأهالي الطلاب بمظاهرات في عدة مدن كندية، وسط وجود مكثّف لقوات الشرطة.

وحمل المتظاهرون لافتات وهتفوا بشعارات دعوا فيها القائمين على التعليم إلى كف أيديهم عن التدخل بتربية أطفالهم من خلال تعليمهم عن الشذوذ الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية للأهالي والأطفال.

Ottawa teenagers stomp on a pride flag ending in an arrest. "Why can they bend the Canadian flag but we can't touch theirs?" https://t.co/FxkT7IknP6 pic.twitter.com/DoafdUSlz7 — Rebel News Canada (@RebelNews_CA) September 20, 2023

ومن أبرز المظاهرات التي خرجت، تلك التي نُظّمت أمام البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، حيث شهدت مشاركة المئات من المتظاهرين، وسط حضور مكثف لقوات الشرطة.

وصرحت شرطة أوتاوا في بيان لها على منصة "إكس" أنها ألقت القبض على شخصين بتهمة "التحريض على الكراهية"، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بإلقاء القبض على ثالث بتهمة التسبب في اضطرابات.

وأفاد نشطاء بأن الاعتقالات التي جرت بتهمة "التحريض على الكراهية" كانت بسبب الدوس على العلم الذي يرمز إلى الشواذ خلال إحدى المظاهرات.

Lots of police presence on Ottawa streets today including Stompy the Toronto mounted patrol. #Leavethekidsalone #1MillionMarch4Children pic.twitter.com/l64weBJKfl — David Krayden (@DavidKrayden) September 20, 2023

وقال الصحفي سليمان أحمد، مستنكرا عمليات الاعتقال بسبب حرق علم الشواذ إن "من الواضح أن حرية التعبير عن الرأي مسموح بها بشكل انتقائي، لصالح مجموعات محمية معينة".

وأضاف "لنتذكر النقاشات التي دارت سابقا حول حرق القرآن الكريم باعتباره شكلا من أشكال حرية التعبير".