الآلاف يتظاهرون في كندا ضد فرض الشذوذ بالمناهج الدراسية

تواصلت موجة الاحتجاج في كندا على فرض الشذوذ في المناهج الدراسية للأطفال، ولا سيما بعد أنباء عن اعتقال عدد من المشاركين في المظاهرات الحاشدة التي نظمت أمس الأربعاء، بتهمة "التحريض على الكراهية".

وخرج الآلاف من المواطنين والناشطين وأهالي الطلاب بمظاهرات في عدة مدن كندية، الأربعاء، ضمن حملة واسعة بعنوان "مسيرة المليون لأجل الأطفال"، وسط وجود مكثّف لقوات الشرطة.

وحمل المتظاهرون لافتات وهتفوا بشعارات دعوا فيها القائمين على التعليم إلى كف أيديهم عن التدخل بتربية أطفالهم من خلال تعليمهم عن الشذوذ الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية للأهالي والأطفال.

Ottawa teenagers stomp on a pride flag ending in an arrest.

"Why can they bend the Canadian flag but we can't touch theirs?" https://t.co/FxkT7IknP6 pic.twitter.com/DoafdUSlz7

— Rebel News Canada (@RebelNews_CA) September 20, 2023